NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Neben einigen anderen Werten aus dem Autosektor wie etwa Pirelli hat laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Analyst Akshat Kacker die Bewertung des Autozulieferers Schaeffler übernommen. An den Schätzungen wurden keine Änderungen vorgenommen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 14:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 18:00 / BST



ISIN: DE000SHA0159

