Vonovia-Aktien ISIN: DE000A1ML7J1 konnten im Wochenverlauf 6,52 Prozent an Wert zulegen. Damit war das Immobilienunternehmen aus Bochum der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 23,52 Euro, das Wochenhoch hatte Vonovia im Tagesverlauf bei 24,24 Euro gesehen. Das Papier befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend, wirkt aber überkauft. Rücksetzer könnten womöglich zum Einstieg genutzt werden, Unterstützungslinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...