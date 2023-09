Am Dienstagabend hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Northern Data ISIN: DE000A0SMU87 beschrieben und der Titel des Artikels darüber lautete: "Northern Data: Jetzt könnte der Ausbruch gelingen! Trading-Chance für Zocker!" In diesem Beitrag stand unter anderem: "Anfang April hatten wir den Einstieg in den RuMaS Trading-Tipps vorgeschlagen. Am 16. April konnten wir bereits einen Aktiengewinn von rund 70 Prozent verkünden und am Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...