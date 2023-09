Commerzbank-Aktien ISIN: DE000CBK1001 konnten im Wochenverlauf 6,22 Prozent an Wert zulegen. Damit war das Frankfurter Geldhaus drittbester DAX-Wert in KW 37. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 9,874 Euro, das Wochenhoch hatte das Papier im Tagesverlauf bei 10,015 Euro auf Xetra notiert. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist steil und könnte zu Gewinnmitnahmen verführen. Wir hatten den Abonnenten des RuMaS Express-Service am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...