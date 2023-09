Wir haben die Deutsche Telekom schon etwas länger auf dem Schirm, zuletzt hatten wir am 06. September wie folgt geschrieben: "Fast ein Monat hat es gedauert: Am Mittwoch hat die Aktie der Deutschen Telekom ISIN: DE0005557508, dass am 09. August genannte Trading-Ziel, die runde Marke von 20,00 Euro erreicht. Wer dabeigeblieben ist, darf sich über rund 5 Prozent Aktien- und 50 Prozent Zertifikatgewinn freuen. Die nächsten Tage dürften spannend werden. ...

