Die Bank of England wird am Donnerstag voraussichtlich ihren Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen und das Quantitative Easing von 80 auf 100 Milliarden britische Pfund aufstocken.Von Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa bei T. Rowe Price Die Bank of England wird am Donnerstag voraussichtlich ihren Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen und das Quantitative Easing von 80 auf 100 Milliarden britische Pfund aufstocken. Die Ausweitung des Quantitative Easing könnte zu einer Überstraffung der Geldpolitik beitragen, da die Auswirkungen dieses Instruments nicht vollständig...

