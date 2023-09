Im aktuell schwachen Marktumfeld gewinnt die Valneva Aktie am Donnerstagmorgen mehr als 4 Prozent und notiert an der Pariser Euronext bei 6,452 Euro. Der Grund für die Outperformance gegenüber der Tendenz an der Börse sind die heute vorgelegten Halbjahreszahlen des Biotech-Unternehmens, die am Markt gut ankommen. Vor allem der Umsatzanstieg aus Produktverkäufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...