Nach dem Zinsentscheid der SNB drehte der Leitindex SMI am Vormittag zwar zeitweise ins Plus. Allerdings bröckelten die Gewinne bis am frühen Nachmittag bereits wieder ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) drehte der Leitindex SMI am Vormittag zwar zeitweise ins Plus. Allerdings bröckelten die Gewinne bis am frühen Nachmittag bereits wieder ab. Weltweit lasteten die jüngsten Zinssignale der US-Notenbank Fed auf der Stimmung der Anleger. Die SNB sorgte mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...