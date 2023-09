Der Dentalimplantathersteller Straumann baut seine Präsenz in China aus. Dazu kauft das Basler Unternehmen eine auf Intraoral-Scanner spezialisierte Shanghaier Firma.Basel - Der Dentalimplantathersteller Straumann baut seine Präsenz in China aus. Dazu kauft das Basler Unternehmen eine auf Intraoral-Scanner spezialisierte Shanghaier Firma. Finanzielle Details zur Übernahme wurden keine genannt. Der Konzern vom Rheinknie baut schon länger sein Portfolio an digitalen Lösungen weiter aus. Angeführt wird dieses vom sogenannten Intraoral-Scanner-Segment.

