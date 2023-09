Martin ist zurzeit Financial Research Advisor on Financial Stability Policy Research bei der US-amerikanischen Zentralbank Federal Reserve Bank of New York.Bern - Der Bundesrat hat Antoine Martin zum neuen Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank ernannt. Martin ist zurzeit Financial Research Advisor on Financial Stability Policy Research bei der US-amerikanischen Zentralbank Federal Reserve Bank of New York. Er übernimmt seine neue Funktion und die Leitung des III. Departements der Nationalbank auf den 1. Januar 2024.

