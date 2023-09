NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

QUEBEC CITY, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) ("Robex" oder das "Unternehmen") kündigt Änderungen im Management an, die zum 21. September 2023 in Kraft treten.

Seit Beginn ihrer ersten Investition in Robex im Jahr 2013 unterstützten die Mitglieder der Familie Cohen das Unternehmen durch die Entwicklung und den Betrieb der Nampala-Mine in Mali. Dank ihrer Schlüsselpositionen im Management und ihrer langfristigen finanziellen Unterstützung haben sie sich stets für die Einhaltung des Branchenstandards eingesetzt.

Durch dem Zusammenschluss mit Sycamore Mining Limited im Jahr 2022 hat sich das Unternehmen verpflichtet, eine externe Wachstumsstrategie umzusetzen. Die vergangenen zwei Jahre waren für das Unternehmen mit (i) der Integration von Sycamore und den Teams und (ii) den ersten Erschließungen des Kiniero-Goldprojekts in Guinea einschneidend.

Mit Unterstützung der Familie Cohen hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten die Geschäftsführung und den Vorstand mit Bergbauexperten verstärkt, um die Strategie, ein Multi-Asset-Goldproduzent in Westafrika mit mehreren Standorten zu werden, voranzutreiben.

Nach den letzten angekündigten Veränderungen im Management ist die Familie Cohen der Ansicht, dass dieser Übergang abgeschlossen ist und es für sie an der Zeit ist, von ihren Führungspositionen zurückzutreten. Sie werden auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf Robex richten, an dem sie als Aktionäre und Direktoren beteiligt sind.

Benjamin Cohen, aktuell President des Unternehmens, tritt von seiner Führungsposition zurück, wird aber dem Managementteam weiterhin als Lead Director beratend zur Seite stehen.

Georges Cohen, aktuell Senior Vice-President Strategic Development and Long-Term Growth, tritt von seiner Führungsposition zurück, bleibt aber Director.

Julien Cohen, aktuell Senior Vice-President Sales and Financial Affairs tritt von seiner Führungsposition zurück, wird aber den Managementteams weiterhin als Director beratend zur Seite stehen.



Weitere Änderungen im Vorstand und in den Ausschüssen sind:

Michel Doyon und Christian Marti scheiden als Vorstandsmitglieder aus.

Aurélien Bonneviot wird als Nachfolger von Michel Doyon zum Mitglied des Vorstands ernannt.

Matthew Sharples wird als Eglinton-Kandidat zum Mitglied des Vorstands ernannt und ersetzt Christian Marti.



Gründung eines Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschusses (ESG) und eines technischen Ausschusses sowie Ernennungen für den Ausschuss Audit und Risiko sowie für den Vergütungsausschuss:

ESG: Claude Goulet, Aurelien Bonneviot und Benjamin Cohen. Der ESG-Ausschuss wird dafür verantwortlich sein, die Richtlinien und Abläufe von Robex zu überprüfen und Änderungen zu empfehlen, um sicherzustellen, dass Umweltaspekte, soziale Fragen und Fragen der Unternehmensführung bei den Geschäftsentscheidungen und Abläufen des Unternehmens berücksichtigt werden.

Technischer Ausschuss: Gerard De Hert, Richard Faucher, Matthew Sharples und Benjamin Cohen. Dieser Ausschuss wurde eingesetzt, um die technischen Entscheidungen des Kiniero-Projekts und die Wachstumsmöglichkeiten in Nampala zu überprüfen.

Audit und Risiko: Claude Goulet, Julien Cohen, Thomas Lagrée.

Vergütung: Richard Faucher, Claude Goulet, Thomas Lagrée.

Weitere Änderungen im Managementteam sind:

Daniel Marini, aktuell Vice-President Operations, wird zum Chief Operating Officer ernannt.

Augustin Rousselet, aktuell Chief Operating Officer, wird zum Chief Information Officer ernannt.

Bislang besteht unser Managementteam aus folgenden Personen: Aurélien Bonneviot (Chief Executive Officer), Alain William (Chief Financial Officer), Daniel Marini (Chief Operating Officer), Augustin Rousselet (Chief Information Officer), Gwendal Bonno (SVP People and Communication), Nicolas Ros (SVP-Corporate Affairs Officer and General Secretary).

Optionsplan

Gemäß seinem aktuellen Aktienoptionsplan gibt Robex bekannt, dass das Unternehmen neuen Mitarbeitern und den neu ernannten Vorstandsmitgliedern insgesamt 3.800.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,29 CAD mit einer Laufzeit von 5 Jahren gewährt hat. Dies ist der Rest der Optionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens ausgegeben werden können. Nach der Zuteilung der Aktienoptionen hat das Unternehmen nun insgesamt 14.065.163 Aktienoptionen ausgegeben, was etwa 1,7 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Aurélien Bonneviot, CEO: "Diese Veränderungen sind ein Grundstein für die nächste Wachstumsphase von Robex hin zu einem Multi-Asset-Goldunternehmen. Das Führungsteam und die Direktoren möchten Michel Doyon und Christian Marti für ihre hervorragende Unterstützung über viele Jahre hinweg danken. Nur sehr wenige Unternehmen haben diesen Wandel von einem Explorationsunternehmen zu einem Goldproduzenten vollzogen, und dies wäre ohne die gemeinsame Unterstützung des Vorstands nicht möglich gewesen."

Richard Faucher, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens: "Ich möchte Matthew Sharples als Repräsentanten des zweitgrößten Aktionärs und Aurelien Bonneviot, den derzeitigen CEO des Unternehmens, im Vorstand begrüßen. Als Gründer von Sycamore Mining bringt Matthew Sharples eine Fülle von Erfahrungen im Bergbau mit, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich möchte Christian Marti und Michel Doyon für ihre Unterstützung in all den Jahren und die Professionalität danken, die sie in den schwierigen Zeiten bewiesen haben, die wir gemeinsam durchstehen mussten, um zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr nächstes Unterfangen."

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und -entwicklungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat den Ehrgeiz, einer der wichtigsten mittelständischen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC.



Aurélien Bonneviot
Chief Executive Officer

Chief Executive Officer



Stanislas Prunier

Investor Relations and Corporate Development



+1 581 741-7421



E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Robert Thaemlitz
Account Manager

Account Manager





+1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680



E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com (mailto:rthaemlitz@renmarkfinancial.com)

www.renmarkfinancial.com (http://www.renmarkfinancial.com/)

