The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.04.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2024

.

ISIN Name

CA49571M1077 KINGFISHER METALS CORP.

CA58450L3048 MEDIAVALET INC.

CA6936971044 PSYBIO THERAP. (SUB.VT.)

CA76125Y1051 ROBEX RESOURCES INC.

IE00B1F1VT06 MET.-METZ.FOC.JAP.SUS.AEO

US6963892046 PALISADE BIO INC. DL 0,01

XS2199597613 TK ELEV. MIDCO REGS 20/27

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken