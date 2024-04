Das Instrument 0IK US62921N1054 NGM BIOPHARMAC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.04.2024

The instrument 0IK US62921N1054 NGM BIOPHARMAC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.04.2024 and ex capital adjustment on 08.04.2024



Das Instrument 52Y GB00BF2C0424 EARNZ PLC LS-,0004 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.04.2024

The instrument 52Y GB00BF2C0424 EARNZ PLC LS-,0004 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.04.2024 and ex capital adjustment on 08.04.2024



Das Instrument 2FD SE0003883008 LATVIAN FOREST CO. AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.04.2024

The instrument 2FD SE0003883008 LATVIAN FOREST CO. AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.04.2024 and ex capital adjustment on 08.04.2024



Das Instrument M1J CA58450L3048 MEDIAVALET INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.04.2024

The instrument M1J CA58450L3048 MEDIAVALET INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.04.2024

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken