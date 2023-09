Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de), ist als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet worden, der seit 29 Jahren von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben wird. Gemeinsam mit weiteren Finalisten und Preisträgern aus den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Sachsen und Thüringen wurde Bien-Zenker bei der Preisverleihungsgala im Kongresszentrum des Maritim Hotels in Würzburg für seine herausragende Bedeutung für die Mitarbeiter und die Region, seine Rolle in der Gesellschaft und seine Vision geehrt."Gemeinsam Zukunft sichern"Unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft sichern" wurden in diesem Jahr über 2.500 Unternehmen für den Preis nominiert. Regionale Jurys werteten die Bewerbungsunterlagen aus. Sie krönten pro Bundesland fünf Finalisten und bis zu drei Preisträger. Bewertungsgrundlage war eine umfangreiche Betrachtung der Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Schaffung und Sicherung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Initiativen zur Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region und schließlich Service, Kundennähe und Marketing. Bien-Zenker konnte mit hervorragenden Leistungen in allen bewerteten Bereichen überzeugen und qualifizierte sich als Finalist des Großen Preises des Mittelstandes.Pionier im FertighausbauGewürdigt wurde Bien-Zenker vor allem als Vorreiter bei der Digitalisierung seiner Entwicklungs-, Planungs-, Fertigungs- und Kundenbetreuungsprozesse. Dadurch kann Bien-Zenker seinen Bauherren individuelle Fertighäuser anbieten, die in der Hightech-Produktion auf modernsten Maschinen gefertigt werden. Durch die durchgehende Digitalisierung aller Prozesse stellt Bien-Zenker auch sicher, dass das Haus nachhaltig und ressourcenschonend gefertigt wird und dabei alle Qualitätsanforderungen eingehalten werden und das auch dokumentiert wird. Zusätzlich bietet Bien-Zenker seinen angehenden und aktuellen Bauherren über sein digitales 360-Grad-Informations- und -Dialogangebot umfangreiche, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Nicht zuletzt würdigte die Jury auch, dass Bien-Zenker Bauherren über die einzigartige Bauherren-App jederzeit Zugriff auf wichtige Dokumente und immer den aktuellen Stand ihres Bauprojekts im Blick haben. Lobend erwähnt wurde auch die innovative Best- und Festpreisgarantie, die Bauherren ab Vertragsabschluss die volle Sicherheit gibt, dass der Hauspreis nicht mehr steigen, aber möglicherweise noch sinken kann, wenn die allgemeinen Baukosten fallen.Unternehmerische VerantwortungGemäß dem Motto des diesjährigen Großen Preises des Mittelstandes wurde Bien-Zenker auch für seine Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Die großen Bemühungen um nachhaltigen Hausbau, ressourcenschonende Fertigung und das Engagement über das eigentliche Kerngeschäft hinaus überzeugte die Juroren. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit Mitarbeitern, die Erfolge bei der Aus- und Weiterbildung sowie die weiteren Aktivitäten im Umfeld des Unternehmens trugen zum erfolgreichen Abschneiden bei.Weiterführende Links:https://www.bien-zenker.dehttps://go.bien-zenker.de/appÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5611769