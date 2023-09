Kurspotential von 300%?!: Rallye-Alarm! Diese Nickel-Aktie sollten Sie jetzt kaufen!

Anzeige / Werbung

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities sieht das enorme Potential, was in der Aktie steckt, und hebt das Kursziel auf 4,55CAD an!

das elementare Metall Nickel ist ein begehrtes Gut. Wie bei anderen in der Fertigung verwendeten Materialien sind auch die Nickelpreise während der Pandemie stark gestiegen. Die Preise sind zwar von ihren Allzeithochs Anfang 2022 gesunken, haben sich aber seit Anfang 2019 immer noch fast verdoppelt.

Da Nickel in verschiedenen Sektoren der Weltwirtschaft stark nachgefragt wird und Materialien knapp sind, sind Nickelbergbauaktien derzeit einen Blick wert.

Nickel ist ein in der Fertigungswelt weit verbreitetes Metall. Es ist ein Hauptbestandteil von Edelstahl und wird für seine Korrosionsbeständigkeit geschätzt. Nickel ist auch einer der am häufigsten vorkommenden Rohstoffe.

Die Nachfrage steigt, da Nickel in großem Umfang in der Halbleiterindustrie eingesetzt wird . Einer der Bereiche mit dem höchsten Wachstum für dieses häufig vorkommende elementare Metall sind Elektrofahrzeuge (EVs). Elektrofahrzeugbatterien benötigen für die Herstellung von Kathoden (dem negativ geladenen Teil einer Batterie) nahezu reines Nickel. Da die Produktion von Elektrofahrzeugen rasch zunimmt, könnte Nickel im nächsten Jahrzehnt eine der wichtigsten Rohstoffinvestitionen sein.

Allerdings kann es schwierig sein, in Nickelaktien zu investieren. Bergbauunternehmen sind zyklisch und die Aktienkurse können zusammen mit dem Marktpreis für Nickel schwanken. Die russische Invasion in der Ukraine hat auch die weltweite Versorgung mit Nickel und anderen Rohstoffen unter Druck gesetzt.

Es könnte also ratsam sein, in Nickelaktien zu investieren. Schauen Sie sich doch mal Canada Nickel genauer an:

ISIN:CA13515Q1037 - WKN: A2P0XC

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) beschäftigt sich zusammen mit seiner Tochtergesellschaft mit der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Nickelsulfid-Vorkommen. Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford im Norden von Ontario, Kanada.

Wenn Sie die Zeit haben, schauen Sie sich unbedingt die virtuelle Roadshow Investor Präsentation mit CEO Mark Shelby und Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG an:

Wie Sie erfahren haben, ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) führend in der nächsten Generation der großtechnischen Nickelversorgung und eine der wenigen neuen potenziellen Lieferquellen außerhalb Indonesiens/Chinas.

Werfen wir nun einen Blick auf das…

Das Nickelprojekt Crawford nördlich von Timmins, Ontario

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) erwarb das Projekt im November 2019 vom Mineralexplorationsunternehmen Noble Mineral Exploration.

Das Projekt Crawford umfasst eine der größten unerschlossenen Nickelsulfid-Ressourcen der Welt. Genauer gesagt ist das Crawford-Projekt voraussichtlich eines den fünf größten Nickelsulfidbetrieben der Welt und wird zukünftig Nickel an Hersteller von Edelstahl- und Elektrofahrzeugbatterien liefern.

Der Prozess würde den Tagebau an einem Standort 42 Kilometer nördlich von Timmins im Timmins-Cochrane Mining Camp im Nordosten von Ontario beinhalten.

Die Infrastruktur umfasst eine Verarbeitungsanlage sowie ein Strom- und Transportsystem. Das Crawford-Projekt ist über den Provincial Highway 655 zugänglich. Ein 13,2 Kilometer langer Abschnitt des Highways muss neu ausgerichtet werden, wenn er über die Grubenhülle führt.

Für das Projekt soll ein 20 Kilometer langer Gleisanschluss entwickelt werden, der die Verarbeitungsanlage versorgt. Der Gleisanschluss wird an die Gleislinie von Glencore Kidd Operations angeschlossen.

Der Strom für die Phasen eins und zwei des Projekts wird über eine 2,5 Kilometer lange Freileitung bezogen, die mit den bestehenden H6T- und H7T-Übertragungsleitungen des Provinzversorgers Hydro One verbunden ist.

In Phase drei wird eine neue 38 Kilometer lange 230-Kilovolt-Freileitung gebaut, die an eine bestehende Übertragungsleitung in Timmins angeschlossen wird. Die Leitung wird an eine neue 120-Kilovolt-Umspannstation und sechs Haupttransformatoren angeschlossen, die in der Nähe der Verarbeitungsanlage installiert werden.

Oberflächenwasserspeicher am Absetzbecken und Grundwasserbrunnen liefern Frisch- und Ergänzungswasser. Das aus dem Abraumlager aufbereitete Wasser wird verwendet, um einen beträchtlichen Teil des Wasserbedarfs für den Betrieb der Mine zu decken.

Im Jahr 2020 wurde von Canada Nickel mit Mattagami First Nation und Matachewan First Nation eine Absichtserklärung bezüglich der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt unterzeichnet.

Eine Machbarkeitsstudie wird für September 2023 erwartet, mit mehreren Verbesserungen durch IPT-Karbonisierung (im Labormaßstab wird das Netto-Null-Kohlenstoffziel in < 36 Stunden erreicht und 21 Tonnen CO2 pro Tonne Nickel gespeichert)

Das Minenplandesign von Crawford sieht den Abbau von 2.794 Megatonnen Erz während der Lebensdauer der Mine vor, einschließlich zwei Jahre Vorabraum vor der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage.

Die Prozessanlage für das Projekt wird in drei Phasen entwickelt. Phase eins der Entwicklung umfasst eine Verarbeitungskapazität von 42.500 Tonnen pro Tag, die in Phase zwei auf 85.000 Tonnen pro Tag erhöht wird. Phase drei wird eine sekundäre Zerkleinerung, eine dritte Kugelmühle und weitere nachgelagerte Kapazitäten hinzufügen, um die Verarbeitungskapazität auf 120.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen.

Die Bergbauflotte wird kleine Baggerbagger, 40-Tonnen-Sattelschlepper, mittelgroße Hochlöffelbagger, 90-Tonnen-Muldenkipper, 290-Tonnen-Muldenkipper und elektrisch angetriebene Hochlöffelbagger umfassen.

Projektfinanzierungsgespräche unter der Leitung von Scotiabank/Deutsche Bank, Cutfield Freeman laufen. Darüber hinaus gab Canada Nickel (WKN: A2P0XC) vor kurzem eine Darlehensfazilität in Höhe von 12 Millionen US$ mit Auramet International, Inc. bekannt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte wie folgt:

"Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team in nur vier Jahren erreicht hat. Während wir uns auf den Abschluss der Machbarkeitsstudie noch in diesem Monat freuen, nehmen wir eine Reihe von wichtigen Ernennungen im Management vor, um das Projekt in Richtung Bauentscheidung bis Mitte 2025 voranzutreiben. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, herausragende Fachleute wie Des Tranquilla und Chris Chang für unser Team auf Vollzeitbasis zu gewinnen. Ich freue mich auch, dass unser langjähriger Finanzierungspartner Auramet zugestimmt hat, eine Überbrückungsfazilität in Höhe von 12 Mio. US$ zur Verfügung zu stellen, die es uns ermöglicht, finanziell gut ausgestattet zu bleiben und unsere Genehmigungs- und detaillierten technischen Aktivitäten weiter voranzutreiben. Die Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern sind im Gange und werden voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein."

Red Cloud Securities sieht reichlich Potential!

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities sieht das enorme Potential, was in der Aktie steckt, und hebt Kursziel für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) auf 4,55CAD an.

Nach Einschätzung von Timothy Lee ist der Marktwert der Canada Nickel (WKN: A2P0XC)Aktie immer noch nicht da, wo er hingehört.

Mit einem Börsenwert von 112,7 Millionen Euro ist die Aktie nach Einschätzung des Analysten ein wahres Schnäppchen und gibt spekulativen Anlegern die Chance auf 285,59% Kursgewinn!

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Canada Nickel sitzt auf einem gigantischen Nickel-Schatz

Angesichts der Verwendung des Metalls in Halbleitern, Elektrofahrzeugbatterien und anderen technologischen Fortschritten im kommenden Jahrzehnt sind Nickelaktien sehr vielversprechend.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) repräsentiert die nächste Generation von Nickel - groß angelegte, niedriggradige Nickelsulfid-Tagebauprojekte mit dem Potenzial für eine kohlenstofffreie Produktion, angeführt von seinem rasch voranschreitenden Crawford Nickel Sulphide Projekt

Sichern Sie sich ein paar Stücke - am besten noch heute oder in den nächsten Tagen und profitieren Sie vom gewaltigen Kurspotential von Canada Nickel (WKN: A2P0XC).

Doch die Dringlichkeitsstufe ist hoch!

Denn schon in wenigen Tagen könnte die Machbarkeitsstudie für Crawford veröffentlicht werden, was bei der Aktie eine Kursexplosion bewirken könnte!

Nutzen Sie daher jetzt die Chance, solange die Aktie der Masse der Anleger weitgehend unbekannt ist.

Ein guter Zeitpunkt also sich auch hier eine erste Position aufzubauen

P.S: Besuchen Sie einfach www.canadanickel.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

