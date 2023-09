SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Personalie

SFS vollzieht Änderung in CHRO Position



27.09.2023 / 06:22 CET/CEST





Der Verwaltungsrat der SFS Group AG vollzieht eine Änderung in der Besetzung der Chief Human Resources Officer Position (CHRO). Arthur Blank, Leiter der Division Construction, übernimmt interimistisch die Verantwortung. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com . Mit freundlichen Grüssen



