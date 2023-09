DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: beabsichtigt eine Kapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und beabsichtigt Wechsel im Aufsichtsrat.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/27.09.2023/11:45) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Der Vorstand der The New Meat Company AG (die " Gesellschaft") hat eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Im Zuge der Kapitalerhöhung sollen bis zu 330.650 neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 4 je neuer Aktie im Wege einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert werden. Bei voller Platzierung würde der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 1.322.600 zufließen. Die Kapitalerhöhung bedarf noch einer weiteren förmlichen Beschlussfassung des Vorstands, der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Eintragung in das Handelsregister.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung soll auch ein Wechsel im Aufsichtsrat der Gesellschaft stattfinden: Es ist beabsichtigt, dass Herr Holger Hansen bis spätestens zur nächsten regulären Hauptversammlung der Gesellschaft in den Aufsichtsrat einziehen und den Aufsichtsratsvorsitz einnehmen wird.

Die Gesellschaft geht davon aus, die Durchführung der Kapitalerhöhung bis Ende November abzuschließen.

