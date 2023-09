The following instruments on XETRA do have their first trading 28.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.09.2023Aktien1 GB00BMH3KM70 Metals One PLC2 IT0005561441 Edil San Felice S.p.A.3 CA00792D1033 Advanced Gold Exploration Inc.4 CA37953Y2033 Global Hemp Group Inc.5 CA68616X2095 Orex Minerals Inc.6 DE000A3ENQ51 SCHOTT Pharma AG & CO. KGaAAnleihen1 XS2698047771 Kreditanstalt für Wiederaufbau2 XS2698045130 AB Electrolux3 XS2679903950 LSEG Netherlands B.V.4 XS2679904685 LSEG Netherlands B.V.5 AT0000A377W8 Slovenská Sporitelna AS6 XS2696749626 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.7 DE000DD5A408 DZ BANK AG8 XS2678945317 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]9 USC0787WAA39 Bausch + Lomb Corp.10 US210385AE04 Constellation Energy Generation LLC11 US210385AD21 Constellation Energy Generation LLC12 US842400HY20 Southern California Edison Co.13 CH1298665980 Fresenius SE & Co. KGaA14 XS2595343059 National Bank of Greece S.A.