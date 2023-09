Der SMI klettert nach einem Tagestief auf 10'814,94 Punkten kurz vor Mittag mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 10'917,79 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem stetigen Auf und Ab im Plus geschlossen. Damit hat sich der Markt nach praktisch einer Woche Talfahrt stabilisiert. Neue Konjunkturdaten gaben den Kursen keine eindeutige Richtung. Für leichten Rückenwind sorgten kurzzeitig die deutschen Inflationszahlen, die etwas stärker zurückgingen als von Ökonomen erwartet.

