DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.332 Pkt - Commerzbank fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Geschäft am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

Die Aktie der Commerzbank wurde 2,0 Prozent höher getaxt. Die Bank will ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. In den Jahren 2022 bis 2024 will sie in Summe 3 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre ausschütten.

Nach Vorlage der Zahlen für das erste Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers Nike wurden Adidas und Puma um jeweils 1 Prozent höher gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.332 15.324 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 28, 2023 16:29 ET (20:29 GMT)

