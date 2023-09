Die Aktie der Commerzbank notiert heute mit einem Kursgewinn von über 11 %. Auslöser war die Ankündigung höherer Dividendenausschüttungen. Von 2022 bis 2024 will man insgesamt 3 Mrd. € per Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre ausschütten. Um das zu erreichen, muss die Ausschüttungsquote 2024 mindestens 70 % betragen. Für die Jahre 2025 bis 2027 peilt man dann eine Ausschüttungsquote von mindestens 50 % an. Es sind allerdings verschiedene regulatorische Voraussetzungen einzuhalten. Zudem müssen EZB und die Deutsche Finanzagentur den Aktienrückkaufplänen zustimmen. Ermöglicht wird das ganze Vorhaben durch eine erwartete höhere Profitabilität sowie einer Eigenkapitalrendite von mehr als 11 % im Jahr 2027 bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 %.



Am Markt wurde das ganze heute mit prozentual zweistelligen Kursgewinnen gefeiert. Auf dem Tageshoch von 10,88 € notierte die Aktie 11,6 % im Plus. Anleger sollten nun nicht in die stark steigenden Kurse hineinkaufen, sondern einen Rücksetzer von mindestens 5 % abwarten.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



