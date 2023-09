Die Haka Lüftungstechnik und Grammer Solar haben im August 2023 eine engere Zusammenarbeit im Bereich Solare Trocknung vereinbart. Durch die engere Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen in Zukunft Marktpotenziale für die Solare Trocknung besser erschließen. Die Haka Lüftungstechnik bindet dabei die Solarluftkollektoren von Grammer in ihre schlüsselfertigen Prozesswärme-Anlagen ein. Die Anlagen werden jeweils kundenspezifisch geplant und ausgeführt, heißt es in der Pressemitteilung von Grammer ...

