Wie Incyte (Nasdaq:INCY) heute mitteilte, wurden mehrere Abstracts mit neuen Daten aus seinem Dermatologie-Portfolio zur Präsentation auf dem bevorstehenden European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress 2023 angenommen, der vom 11. bis 14. Oktober in Berlin stattfinden wird.

"Die Daten, die die Anwendung von Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit Vitiligo und atopischer Dermatitis (AD) unterstützen, können wir nun durch zwei Late-Breaking-Präsentationen ergänzen: Daten zur Behandlung von Vitiligo-Patienten mit begrenztem oder ohne anfängliches Ansprechen und die vollständigen Ergebnisse unserer TRuE-AD3-Studie bei pädiatrischer AD", berichtet Jim Lee, M.D., Ph.D., Group Vice President, Inflammation and Autoimmunity, Incyte. "Die Daten des diesjährigen Kongresses, zu denen auch neue hochaktuelle Daten zu Povorcitinib bei Vitiligo gehören, untermauern unsere kontinuierlichen Anstrengungen, die Behandlungsmöglichkeiten für dermatologische Erkrankungen zu verbessern."

Zu den wichtigsten Abstracts der von Incyte gesponserten Programme gehören:

Mündliche Late-Breaking-Präsentationen

Vitiligo

Wirksamkeit und Sicherheit von Povorcitinib bei großflächiger Vitiligo: 52-Wochen-Ergebnisse einer doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2b-Studie (Abstract Nr. 6749. Session: D1T01.1A: Late Breaking News. Mittwoch, 11. Oktober, 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr ET)

Wirksamkeit einer verlängerten Behandlung von Vitiligo mit Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit begrenztem oder fehlendem Ansprechen nach 6 Monaten (Abstract Nr. 6479. Session: D1T01.1I: Late Breaking News. Mittwoch, 11. Oktober, 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr ET)

Atopische Dermatitis (AD)

Eine Phase-3-Studie mit Ruxolitinib-Creme bei Kindern im Alter von 2 bis <12 Jahren mit atopischer Dermatitis (TRuE-AD3): 8-Wochen-Analyse (Abstract Nr. 6746. Session: D3T01.3I: Late Breaking News. Freitag, 13. Oktober, 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr ET)

Mündliche Präsentationen

Hidradenitis suppurativa

Demografische Ausgangsdaten und Krankheitsmerkmale im Zusammenhang mit dem Erreichen von HiSCR mit Povorcitinib: Sekundäranalyse einer randomisierten, placebokontrollierten klinischen Phase-2-Studie (Abstract Nr. 2803. Session: FC02.1: Free Communications II. Donnerstag, 12. Oktober, 4.15 Uhr 4.25 Uhr ET)

Auswirkungen von Povorcitinib auf den DLQI und die DLQI-Subdomänen bei Patienten mit Hidradenitis suppurativa: Ergebnisse einer randomisierten, placebokontrollierten Phase-2-Studie (Abstract Nr. 2795. Session: FC02.2: Free Communications II. Donnerstag, 12. Oktober, 4.25 Uhr bis 4.35 Uhr ET)

E-Poster

Vitiligo

Wirkung von Ruxolitinib-Creme auf den VASI-50-Wert nach Körperregion in Woche 104 bei Patienten mit Vitiligo: Analyse der TRuE-V-Langzeitverlängerungsstudie der Phase 3 (Abstract Nr. 926)

Wirksamkeit und Sicherheit von Ruxolitinib-Creme bis Woche 104 bei Patienten mit Vitiligo: Subgruppenanalyse der TRuE-V-Langzeitverlängerungsstudie der Phase 3 (Abstract Nr. 927)

Charakterisierung und Behandlung von Akne, die bei Personen mit Vitiligo auftrat, die Ruxolitinib-Creme in zwei randomisierten Phase-3-Studien anwendeten (Abstract Nr. 2595)

Depressionen und depressive Symptome bei Personen, die mit Vitiligo leben: Ergebnisse des globalen VALIANT-Surveys (Abstract Nr. 2572)

Behandlungszufriedenheit, Unterbrechungen und Beendigung der Behandlung bei Patienten, die mit Vitiligo leben: Ergebnisse des globalen VALIANT-Surveys (Abstract Nr. 2579)

Retrospektive Datenbankanalyse zu den Behandlungsmustern von Patienten mit Vitiligo in Quebec, Kanada (Abstract Nr. 2591)

Epidemiologie und Komorbidität von Patienten mit Vitiligo in Deutschland (Abstract Nr. 3072)

AD

Eine Studie zur maximalen Anwendung von Ruxolitinib-Creme bei Kindern im Alter von =2 Jahren bis <12 Jahren mit atopischer Dermatitis: 8-Wochen-Analyse (Abstract Nr. 2551)

Schnelle, substanzielle und dauerhafte Verringerung des Juckreizes bei Erwachsenen mit atopischer Dermatitis durch Anwendung von Ruxolitinib-Creme klinische und translationale Ergebnisse der offenen Phase-2-Studie SCRATCH-AD (Abstract Nr. 2813)

Vollständige Informationen zu den Sessions und die Liste der Datenpräsentationen finden Sie im Onlineprogramm des EADV-Kongresses 2023 (https://eadvcongress2023.org/scientific/).

Über Opzelura (Ruxolitinib) Creme 1,5

Opzelura, eine neuartige Cremeformulierung des selektiven JAK1/JAK2-Inhibitors Ruxolitinib von Incyte, wurde von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FDA für die topische Behandlung von nicht segmentaler Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen und ist die erste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für Repigmentierung. Außerdem ist Opzelura in den USA für eine kurzzeitige und nicht kontinuierliche chronische Behandlung von leichter bis mittelschwerer atopischer Dermatitis (AD) bei nicht immungeschwächten Patienten ab 12 Jahren zugelassen, deren Krankheit mit verschreibungspflichtigen topischen Therapien nicht ausreichend kontrolliert werden kann, oder wenn diese Therapien nicht in Betracht kommen. Die Anwendung von Opzelura in Kombination mit therapeutischen Biologika, anderen JAK-Inhibitoren oder starken Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Cyclosporin wird nicht empfohlen.

In Europa ist Opzelura (Ruxolitinib) Creme 15 mg/g für die Behandlung von nicht segmentaler Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen.

Incyte besitzt die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Ruxolitinib-Creme, die in den USA unter dem Namen Opzelura vermarktet wird.

Opzelura und das Opzelura-Logo sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Povorcitinib (INCB54707)

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oral zu verabreichender niedermolekularer JAK1-Inhibitor, der zurzeit in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von Vitiligo, Hidradenitis suppurativa (HS), Prurigo nodularis, chronischer spontaner Urtikaria und Asthma geprüft wird. Phase-3-Studien bei HS werden ebenfalls durchgeführt.

Über Incyte Dermatology

Der Science-First-Ansatz von Incyte und sein Know-how auf dem Gebiet der Immunologie bilden das Fundament des Unternehmens. Heute bauen wir auf dieser Tradition auf, indem wir innovative dermatologische Behandlungen erforschen und entwickeln, um Patienten mit dringendem medizinischem Bedarf Lösungen anzubieten.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der Dermatologie konzentrieren sich zunächst auf die Nutzung unseres Wissens über den JAK-STAT-Signalweg. Derzeit erforscht Incyte das Potenzial der JAK-Inhibition für eine Reihe von immunvermittelten dermatologischen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf, darunter atopische Dermatitis, Vitiligo, Hidradenitis suppurativa, Lichen planus, Lichen sclerosus und Prurigo nodularis.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Bereich Dermatology auf Incyte.com.

Über Incyte

Incyte ist ein in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, ansässiges, weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Lösungen für einen dringenden ungedeckten medizinischen Bedarf durch die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung proprietärer Therapeutika zu finden. Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns unter @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der historischen Informationen enthalten die Aussagen dieser Pressemitteilung zur Präsentation von Daten aus der aktuellen klinischen Entwicklungspipeline des Unternehmens, zur Zulassung oder kommerziellen Verfügbarkeit von Wirkstoffen oder Wirkstoffkombinationen für die Anwendung am Menschen außerhalb der bereits zugelassenen Indikationen in bestimmten Regionen der Welt und zu seinem Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken in Bezug auf: unerwartete Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung sowie die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise erfolglos oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder die weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien aufzunehmen; Bestimmungen der FDA, der EMA und anderer Aufsichtsbehörden; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; Marktwettbewerb; Anforderungen an Vertrieb, Marketing, Herstellung und Vertrieb und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das Quartal, das am 30. September 2023 endete. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

