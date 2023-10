Dieser Rohstoff ist HOT...: Nickel - DER Held der modernen Wirtschaft boomt! Und dieses TOP-Unternehmen mutiert zum ultimativen Highflyer!

Anzeige / Werbung

Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Schlüsselressourcen, die unsere fortschrittliche Welt antreiben. Gold und Silber mögen die Klassiker sein, aber in unserer modernen Ära rückt auch Nickel ins Rampenlicht!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer jetzt nicht die Chance ergreift, in Nickel zu investieren, könnte eines der spannendsten finanziellen Abenteuer verpassen! Während Silber in der Solartechnologie glänzt, ist Nickel der stille Star hinter einer der revolutionärsten Technologien unserer Zeit: den Lithium-Ionen-Batterien. Diese Batterien sind das Herzstück der Elektromobilität, und wie wir alle wissen, ist die Elektromobilität die Zukunft des Transports. Während sich die Welt von fossilen Brennstoffen abwendet, steigt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen exponentiell an. Und wer profitiert? Nickel!

Nickel ist auch ein entscheidender Bestandteil in vielen anderen Industriezweigen, von der Stahlerzeugung bis zur Luft- und Raumfahrt. Es verbessert die Festigkeit und Beständigkeit von Stahl und spielt eine entscheidende Rolle in der Fertigung von Turbinen, die unsere modernen Flugzeuge antreiben.

Die Nachfrage nach Nickel steigt stetig an, aber die Produktion kann nicht Schritt halten. Es gibt bereits Anzeichen für Engpässe auf dem Nickelmarkt, und Experten warnen vor erheblichen Versorgungsdefiziten in den kommenden Jahren. Was bedeutet das für Investoren? Eine TOP-Gelegenheit!

Trotz seiner zentralen Rolle in so vielen modernen Technologien wird Nickel oft übersehen und unterschätzt. Das bedeutet, dass der aktuelle Marktpreis nicht annähernd das wahre Potenzial dieses wichtigen Metalls widerspiegelt. Verpassen Sie also diesen Nickel-Zug nicht, der katapultartig in ganz andere Stratosphären beschleunigen kann. Um davon zu partizipieren, sollte man mit einem Investment in Investment in Canada Nickel dabei sein.

Erst jüngst konnte dieses TOP-Unternehmen erst wieder mit megastarken Nachrichten aufwarten. Einerseits konnte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) einen 12 Mio. USD Überbrückungsfinanzierung seitens seines langjährigen Finanzierungspartners Auramet International vermelden während auf der anderen Seite passend zum Geld auch weitere Expertise ins Haus geholt wurden. Mit prallen gefüllter Kasse kann das Unternehmen alle noch ausstehenden Genehmigungs- und detaillierten technischen Aktivitäten für sein Hoch-Potential-Projekt "Crawford' weiter fokussiert vorantreiben.

Indes läuft die Finalisierung der Machbarkeitsstudie auf vollen Touren. Darin eingeschlossen ist übrigens Canada Nickels unternehmenseigenes "In-Process-Tailings' ("IPT')-Karbonisierungsverfahrens. Dabei werden große Mengen Kohlenstoff während des Verarbeitungsprozesses geologisch fixiert und ganz nebenbei Emissions- und Steuergutschriften in dreistelliger Millionenhöhe generiert. Kein Zweifel also, dass "Crawfords'-Machbarkeitsstudie einfach mega-mächtig gut wird.

Für die 12 Mio. USD, die Mitte Dezember fällig werden, zahlt Canada Nickel schmale 1 % Zinsen und gibt zudem 550.000 einjährige Optionsscheine an Auramet aus, zu einem Ausübungspreis von 1,24 CAD pro Stammaktie.

Führungsmannschaft mit weiteren Power-Paketen verstärkt!

Zum finanziellen Vormarsch gesellt sich bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die gezielte Verstärkung des Management-Boards durch komprimierte Kompetenz - und das in allen relevanten Bereichen. Desmond Tranquilla wird als künftiger Vice-President Projects die Entwicklung von Canada Nickels hoch performanten Projekten entschlossen anschieben. Das interne "Know-how' dafür hat er zur Genüge, begleitet er doch als Berater auf Teilzeitbasis das hochgradige "Crawford'-Projekt seit September 2021. Mit Antritt des Vollzeitjobs wird Tranquilla nun mit noch größerer Energie an dessen weiterer Entwicklung arbeiten.

Canada Nickels neuer Vice-President Projects schaut auf insgesamt über drei Jahrzehnte Erfahrung bei großen Kapitalprojekten im Bergbau sowie bei der Durchführung von großen "Greenfield'- und "Brownfield'-Projekten zurück. In mehreren Führungspositionen international agierender Unternehmen leistete er als externer Berater unter anderem einen entscheidenden Beitrag zum pünktlichen und Budget-treuen Abschluss von Agnico Eagles "Detour Lake'-Goldprojekt, Kanadas größter produzierender Goldmine, die in inmitten des gehaltvollen "Abitibi Grünstein'-Gürtels liegt und letztes Jahr sensationelle 651.182 Unzen zutage förderte.

Bleibenden Eindruck hinterließ Desmond Tranquilla zudem im Rahmen seiner leitenden Mitarbeit bei der Durchführung von Bergbauprojekten für die Potash Corporation of Saskatchewan, immerhin einst der weltweit größte Pottasche-Produzent und drittgrößte Produzent von Stickstoff und Phosphat.

Chris Chang ein ausgewiesener Kapitalmarkt-Kenner!

Auch für Chris Chang, den künftigen Vice-President Corporate Development, ist Canada Nickel ein bekanntes Terrain. Schließlich setzt er als Berater auf Teilzeitbasis bereits seit 2022 wichtige Akzente in der Entwicklung des Unternehmens. Chang kennt sich auf den Kapitalmärkten bestens aus und leitete die letzten Jahre erfolgreich Finanzprojekte für den Bergbau-Bereich bei multinationalen ausländischen Investmentbanken wie beispielsweise Macquarie Capital Markets und Raymond James. Zudem war er für Basismetalle und Uranaktien zuständig und hier speziell für Rohstoffpreisprognosen.

Kurz gesagt, fühlt sich Chris Chang an der Schnittstelle von Finanzen und (Edel-)Metallen besonders wohl und ist dort auch extrem erfolgreich. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er im Laufe seiner Karriere maßgeblich dazu beigetragen hat, dass junge und mittelgroße Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt insgesamt mit sage und schreibe über 1 Mrd. USD an Eigenkapital ausgestattet werden konnten.

Christian Brousseau bringt das "IPT'-Verfahren entscheidend voran!

Bereits seit 2020 ist Christian Brousseau fester Bestandteil der unwiderstehlichen Erfolgsgeschichte von Canada Nickel. Mit seiner Ernennung zum Vice-President Innovation and Technical Services wird er sich als Leiter der "Crawford'-Machbarkeitsstudie und als der Kopf hinter dem unternehmenseigenen "In-Process-Tailings' ("IPT')-Karbonisierungsverfahren, das unter seiner Leitung innerhalb von nur 13 Monaten vom Konzept zur Machbarkeitsstudie weiterentwickelt wurde, auch anderen bahnbrechenden Innovationsprojekten widmen.

Dabei liegt sein Fokus vor allem auf den zahlreichen ultramafischen Lagerstätten im hochgradigen und strategisch konsolidierten Nickeldistrikt Timmins.

"Texmont'-Konolidierung voll im (ultramafischen) Trend!

Bereits Ende Juni hatte Canada Nickel über die Fortsetzung seiner extrem erfolgreichen Konsolidierungsstrategie im ultramafischen Texmont-Trends berichtet - genauer gesagt vom Kauf von 9.520 Hektar Claims, die sich über 20 km Streichlänge erstrecken und herausragendes Potenzial aufweisen, Herberge der hochgradigen "Textmont'-Mineralisierung zu sein. Tatsächlich hatten nämlich erste metallurgische Tests eine phänomenale Nickelausbeute zwischen 79 und 84 %, eine kolossale Kobaltausbeute zwischen 77 - 83 % und einen exzellenten Endkonzentrat-Gehalt von 18 - 28 % Nickel mit bis zu 0,7 % Kobalt ergeben.

Nun präzisiert Canada Nickel (WKN: A2P0XC) seinen kongenialen Konsolidierungsdeal. Demnach wurden insgesamt elf Kauf- und Verkaufsvereinbarungen für in der Summe 498 Bergbau-"Claims' innerhalb des ultramafischen "Texmont'-Trends getroffen. Dafür hat Canada Nickel 504.500 Stammaktien und Barzahlungen in Höhe von 295.550,- CAD auf den Tisch der Optionsgeber gelegt. Im Gegensatz zur ursprünglichen Mitteilung vom 22.Juni 2023, wo 515.400 Stammaktien und 300.550,- CAD als Kaufpreis angegeben wurden, sind das unterm Strich also 10.900 Aktien und 5.000,- CAD weniger, wohlgemerkt bei gleichbleibendem hochgradigem Potenzial der neu erworbenen "Claims'.

Ebenso neu ist, dass Canada Nickel im Rahmen von zehn der insgesamt elf Vereinbarungen den jeweiligen Verkäufern eine Nettoschmelz-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 % für diese "Claims' gewährt, wobei sich der kanadische TOP-Nickelmarkt-Player eine exklusive Rückkauf-Option für die Hälfte jeder Lizenzgebühr für 1.000.000 CAD gesichert hat.

Nach dem Deal ist vor dem nächsten Deal!

Canada Nickel hat im gehaltvollen "Textmont'-Trend noch viel vor und setzt daher seine intelligente Konsolidierung konsequent fort. In diesem Zuge hat man eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, die dem Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an 28 einzelligen "Bergbau-Claims' sichert, für insgesamt 82.236 Stammaktien und die Zahlung von 20.000,- CAD an die Optionsgeber für das Ausüben der Option. Geschieht das, erhalten die Optionsgeber eine 2,0 %ige Nettoschmelz-Lizenzgebühr und Canada Nickel kann, ebenso wie bei den vorherigen "Claims'-Deals, die Hälfte der Lizenzgebühr für 1.000.000 CAD zurückkaufen.

Weitere TOP-NEWS! Erfolgreiche Revolution der Kohlenstoffspeicherung!

Canada Nickel setzt Maßstäbe mit bahnbrechendem Kohlenstoffspeicher-Pilotprojekt! Damit sorgt Kanada erneut für Aufsehen in der Welt der Kohlenstoffspeicherung. Denn kein geringerer als unser TOP-Nickel Favorit, Canada Nickel, verkündete den erfolgreichen Abschluss seines Kohlenstoffspeicher-Pilotprojekts. Mit dieser gewaltigen Meldung wird das immense Ausmaß dieser Wertschöpfung durch seinen innovativen Kohlenstoffspeicherprozess, "IPT'-Carbonatisierung, erst langsam richtig sichtbar.

Save the date!

Mehr als sieben Tonnen Abraum wurden verarbeitet, um die technischen Parameter für die "IPT'-Carbonatisierung zu bestätigen. Die herausragenden Ergebnisse fließen jetzt in die integrierte Machbarkeitsstudie ein, die am 12. Oktober 2023 veröffentlicht werden soll. Aber das ist noch nicht alles - der "IPT'-Carbonatisierungsprozess wurde erfolgreich auf Material eines Drittunternehmens angewendet, womit das MEGA-Potenzial zur Kommerzialisierung für andere Projekte eindeutig unterstrichen wird.

Eine Studie eines renommierten Strategiehauses bestätigt, dass Canada Nickels "Crawford'-Projekt voraussichtlich mehr als 25 kanadische Dollar pro Tonne CO2 in Speicherentgelten generieren wird. Damit nicht genug, es wird auch ein Bedarf von über 20 Millionen Tonnen jährlicher CO2-Speicherkapazität prognostiziert, um die Umweltziele zu erreichen. Damit ist natürlich auch klar, dass Kanadas Steuergutschriften effektiv zur Investitionskostenabdeckung von Canada Nickel genutzt werden können.

Kein Wunder also, dass Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte:

"Unsere Pilotanlagen-Erfolge untermauern das immense Potenzial des "IPT'-Carbonatisierungsprozesses. Das "Crawford'-Projekt wird zum Vorreiter in der Energiewende, indem es kritische Mineralien produziert und gleichzeitig Kohlenstoff einfängt und speichert. Die Zukunft beginnt hier!"

Vielleicht ist genau das der Durchbruch, auf den die Welt gewartet hat.

https://www.youtube.com/watch?v=poHSiFD-erc

Fazit: Perfekt positioniert und schon erste Abnehmer in Sicht!

Eins ist klar: Nickel wird ganz groß rauskommen! Schon jetzt ist es das Investment der Stunde, das sogar langfristig enorme Gewinne verspricht. Deshalb ist ein Investment in Canada Nickel ein absolutes Trend-Investment. Denn passend zu dem kommenden, ausufernden Defizit transformiert sich diese Firma zum globalen Nickelanbieter.

Innerhalb von nur vier Jahren steht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nun schon kurz davor eine Machbarkeitsstudie für sein riesiges "Crawford'-Projekt abschließen. Eine unfassbar großartige Leistung des gesamten Teams. Parallel dazu setzt das Unternehmen seine strategische Konsolidierung im hochgradigen "Textmont'-Trend perspektivisch fort, während man an der Weiterentwicklung und Skalierung seines "IPT'-Verfahrens arbeitet. Mit der Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 12 Mio. Dollar durch seinen langjährigen Finanzierungspartner Auramet ist das Unternehmen zudem finanziell solide aufgestellt, um an seinen gewaltigen Wachstumskurs weiter und noch aggressiver fortzusetzen.

Derweil führt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) schon diverse Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern, von denen schon welche konkretisiert werden. Wer weiß, vielleicht kann man ja noch vor Jahresende einen MEGA-Deal präsentieren. Insgesamt bleibt das Unternehmen voll auf Kurs, um schnellstmöglich ein groß angelegten Produktionsbetrieb für "grüne"-Metalle wie Nickel, Kobalt und sogar Chrom zu werden.

Damit und durch die nahtlose Integration des unternehmenseigenen "In-Process-Tailings'-Karbonisierungsverfahrens, stellt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die entscheidenden Weichen dafür, dass Kanada seine Klimaziele erreicht und ein "Zero Carbon Industrial Cluster' in der Region "Timmins-Cochrane' entsteht. Hier wird also definitiv alles richtig gemacht! Dementsprechend wird man mit einem Investment in die Canada Nickel-Aktien ebenfalls nicht viel falschmachen können, vor allem nicht nach der jüngsten Kurskorrektur!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Canada Nickel, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 30. September 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Der Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Canada Nickel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Canada Nickel und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit der Canada Nickel, erhalten hierfür aber ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Canada Nickel im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Canada Nickel halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die JS Research UG (haftungsbeschränkt) direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: CA13515Q1037