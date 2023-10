Der DAX ist am Freitag mit mit einem leichten Plus ins Wochenende gegangen. Die Bilanz für den September ist dagegen alles andere als erfreulich. 3,5 Prozent ging es nach unten. Heut deuten sich trotzdem zunächst steigende Kurse an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Adidas, Puma, die Commerzbank, ...