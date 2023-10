Die Aktien der Allianz befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und haben am 15. September ein Verlaufshoch bei 234,55 Euro markiert. Seitdem befinden sich die Papiere in einer Korrektur. Im Bereich um den 50er-EMA könnte nun ein Verlaufstief erreicht und die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden. Die Aktien der Allianz könnten nun, wie bereits zuvor, im Bereich des 50er-EMA und der Unterstützung um 223,50/224,00 Euro wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...