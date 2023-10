Das Unternehmen wurde in der Kategorie Software Engineering Services ausgezeichnet

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group, gab die Auszeichnung als Outstanding Supplier of the Year 2022 in der Kategorie Software Engineering Services durch Continental Automotive bekannt. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für GlobalLogics Kompetenzen in der Automobilindustrie und spiegelt die starke Partnerschaft wider, die die beiden Unternehmen im Laufe der Jahre aufgebaut haben.

Continental Automotive, ein deutsches multinationales Unternehmen der Automobilzulieferindustrie, entwickelt wegweisende Technologien und Dienstleistungen für die nachhaltige und vernetzte Mobilität von Menschen und ihren Gütern. Continental Automotive vergibt jedes Jahr die Auszeichnung "Supplier of the Year" (Lieferant des Jahres) im Rahmen interner Bewertungen für außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Special Quality, Electronics, Electromechanics, Mechanics, Production Equipment und Software Engineering Services. Die Auszeichnungen unterstreichen das Engagement für eine dauerhafte, enge Zusammenarbeit und die Anerkennung von Schlüsselfirmen, die den technologischen Wandel auf dem Automobilmarkt gestalten.

"Als zuverlässiger Partner vieler führender Zulieferer der Automobilindustrie haben wir schon immer eine starke Beziehung zu unseren Partnern gepflegt. Ihr Engagement für Qualität und Fortschritte in der Automobilindustrie hat unsere Anerkennung für herausragende Leistungen im Hinblick auf die komplexen Herausforderungen von heute nur noch verstärkt", so Nikolai Seltzer, CEO von Continental Automotive. "Wir werden auch weiterhin unsere Beziehungen zu unseren strategischen Zulieferern pflegen, um Spitzenleistungen anzuerkennen und zu fördern."

"Continental Automotive ist einer der renommiertesten Akteure in der Automobilbranche und würdigt wichtige Partner, die die Zukunft der Branche gestalten", so Nitesh Banga, President und CEO von GlobalLogic. "Wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, um die Qualität und die technologische Transformation beizubehalten, die notwendig für die Bereitstellung von Lösungen und Systemen sind, die Continental dabei helfen, das Mobilitätserlebnis neu zu definieren."

Digitale Innovationen sind die Basis für die nächste Generation von Automotive-Lösungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Automobilsoftware und mehr als 50 aktiven Kunden aus dem Automotive-Bereich unterstützt GlobalLogic globale Automobilmarken dabei, die Mobilitätslandschaft neu zu gestalten. GlobalLogic setzt auf die neuesten Technologien und entwickelt Softwaresysteme, die das Fahrerlebnis von der softwaredefinierten Fahrzeugarchitektur und -vernetzung über die Entwicklung digitaler Cockpits bis hin zum autonomen Fahren und dem Antrieb von Elektrofahrzeugen neu definieren.

Die vollständige Liste der Outstanding Suppliers von Continental Automotive für 2022 finden Sie hier.

Über GlobalLogic:

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein Marktführer im Bereich Digital Engineering. Wir unterstützen Marken weltweit dabei, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwerfen und zu entwickeln. Durch die Integration von Erlebnisdesign, komplexer Technik und Datenexpertise helfen wir unseren Kunden, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was möglich ist, und ihre Transformation zu einem digitalen Unternehmen von morgen zu beschleunigen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält Designstudios und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, um Kunden in der Automobil-, Kommunikations-, Finanzdienstleistungs-, Gesundheits- und Biowissenschafts-, Fertigungs-, Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie in der Halbleiter- und Technologiebranche mit unserer umfassenden Expertise zu unterstützen. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als Social Innovation Business durch Daten und Technologie Innovationen vorantreibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

