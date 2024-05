Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Handelsstart dabei um 0,2 Prozent auf 18.717 Zähler zulegen und damit Kurs auf das jüngste Rekordhoch nehmen. Zudem könnten folgende Themen die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Kursgewinne in den USAAn den US-Börsen befeuerten Hoffnungen auf Zinssenkungen am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...