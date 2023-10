Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) hat dem COVID-19-Impfstoff von Novavax eine Notfallzulassung erteilt. Die Zulassung für den Impfstoff gilt für Personen ab 12 Jahren. Parallel zur Zulassung durch die FDA hat das U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Impfstoff in ihre Empfehlungsliste aufgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...