Ende vergangener Woche noch hätte die Stimmung bei der Commerzbank kaum besser ausfallen können. Nachdem Gerüchte über eher schmale Ausschüttungen in der Zukunft die Aktionäre in die Flucht trieben, ging das Management mutig voran. Früher als erwartet gab es einen Ausblick auf Ausschüttungen, die deutlich höher ausfallen sollen als bisher vermutet.Anzeige:Das reichte den Käufern aus, um sich befrieden zu lassen und die Commerzbank (DE000CBK1001) wagte am vergangenen Freitag einen gewaltigen Satz in die Höhe. Um mehr als 12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...