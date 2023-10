EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Cherry SE unterzeichnet OEM General Agreement mit MEDION AG über Ausbau der Partnerschaft für weitere MEDION Produktreihen mit der CHERRY MX Technologie



04.10.2023 / 14:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cherry SE unterzeichnet OEM General Agreement mit MEDION AG über Ausbau der Partnerschaft für weitere MEDION Produktreihen mit der CHERRY MX Technologie Vertrag mit fester Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 für die gemeinsame Entwicklung von MEDION-Tastaturen und Notebooks mit CHERRY MX Tastaturschaltern in unterschiedlichen Marketingkanälen Erste ERAZER Gaming-Tastatur wird noch im 4. Quartal 2023 entwickelt; Weitere Produktreihen im Jahr 2024 erwartet Vertrag umfasst die CHERRY MX Ultra Low Profile (ULP) sowie die Technologiegenerationen CHERRY MX2A und CHERRY MX1A

München, 4. Oktober 2023 - Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] hat heute ein OEM General Agreement mit der MEDION AG über den Ausbau der bestehenden Partnerschaft bei ERAZER Gaming-Laptops auf weitere MEDION Produktreihen mit der CHERRY MX Technologie geschlossen. "Dieser Vertrag mit der renommierten MEDION AG ist für uns ein Meilenstein bei der Umsetzung unserer fokussierten OEM-Strategie, um das Geschäft mit den MX-Tastaturschaltern in der Nach-Covid Ära mit einem intensiveren Preiswettbewerb mittel- und langfristig auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzuführen. Der positive Lock-In Effekt dieses Vertrags führt zu einer verbesserten Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebsplanung für beide Partner auf der Grundlage einer synchronisierten Lebenszyklusplanung", kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Ich bin mir sicher, dass Cherry mit der in den vergangenen 70 Jahren aufgebauten MX-Legacy und der hohen Relevanz des aktuellen Schalter-Portfolios im Markt einen wertvollen Beitrag für die unter dieser Vereinbarung entwickelten Produktlinien von MEDION leisten wird. Hier treffen Innovation, Performance und Commitment aufeinander." "Mit der Ankündigung auf der Gamescom Ende August, unsere Partnerschaft mit CHERRY MX über die Bestseller ERAZER Flaggschiff Gaming-Laptops hinaus konsequent weiter auszubauen, haben wir sehr viel positive Resonanz beim internationalen Fachpublikum erhalten. Der nun abgeschlossene Vertrag stellt für uns daher eine hervorragende Grundlage dar, mit dem Erfinder und Innovationstreiber des mechanischen Tastaturschalters gemeinsam unsere leistungsstarken Komponenten auch in anderen Produktreihen noch weiter aufzuwerten und einem breiteren Publikum verfügbar zu machen", fügt Christian Eigen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der MEDION AG hinzu. "Wir bieten Produkte in unterschiedlichen Sparten an und haben Millionen zufriedene Kunden:innen. Wir suchen immer nach neuen Lösungen, neuen Trends und Produkten, die den Menschen das Leben leichter, komfortabler oder einfach schöner machen. Die legendären CHERRY MX Tastaturschalter sind für uns ein idealer Baustein auf dieser Mission." Der Vertrag umfasst Produktreihen der MEDION AG, die unter den Marken MEDION® und ERAZER® in unterschiedlichen Marketingkanälen vertrieben werden sowie die die CHERRY MX Ultra Low Profile (ULP) und die Technologiegenerationen CHERRY MX2A und CHERRY MX1A. Der mit dem German Innovation Award 2022 ausgezeichnete CHERRY MX ULP stellt mit einer Bauhöhe von nur 3,5 Millimetern nicht nur eine derzeit einzigartige und ultraflache Lösung dar, sondern zeigt auch auf, was nach aktuellem Stand im Bereich mechanischer Tastaturschalter technisch möglich ist. Dadurch können vor allem im Notebook-Bereich vollmechanische High-End-Tastaturen realisiert werden, die sich hinsichtlich angenehmen Tippgefühls, intensiven Feedbacks beim Gaming respektive Schreiben sowie hoher Zuverlässigkeit und besonders hoher Langlebigkeit auszeichnen. Im Rahmen des zunächst bis zum 31. Dezember 2025 laufenden Vertrags wird noch im 4. Quartal 2023 gemeinsam eine Gaming-Tastatur mit CHERRY MX-Tastaturschaltern für die Gaming Produktreihe ERAZER entwickelt. Weitere Tastaturen sowie ein neues Gaming Notebook mit CHERRY MX ULP-Tastaturschaltern sollen im Jahr 2024 folgen. Die Produktlebenszyklen der MEDION Produkte umfassen typischerweise einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten bei Gaming-Tastaturen und von 18 bis 32 Monaten bei Gaming-Notebooks. Der Vertrag sieht das Co-Branding auf den jeweiligen MEDION und ERAZER-Produkten mit dem CHERRY MX Logo vor. Cherry hat Anfang der 70ziger Jahre den weltweit ersten mechanischen Tastaturschalter erfunden und 1973 in den USA patentieren lassen. In den 80ziger Jahren revolutionierten die ersten CHERRY MX-Schalter die Tastaturindustrie. Seitdem stellt die CHERRY MX Technologie, die für höchste Zuverlässigkeit und Performance sorgt, besonders für Vielschreiber und Gamer den absoluten Maßstab dar. Die vollautomatisiert produzierten MX-Schalter verfügen über das weltweit einzigartige CHERRY Gold Crosspoint-Kontaktsystem und nach mehreren Innovationszyklen inzwischen auch über vielfältige Betätigungscharakteristiken für höchste Zuverlässigkeit und individuelle Anforderungen. Bis heute wurden mehr als 80 Milliarden MX Schalter verkauft, die in mehr als 60 Millionen Tastaturen weltweit zum Einsatz kommen, viele davon mit einer garantierten Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen. Erst vor wenigen Wochen hat Cherry die internationale Vermarktung der neuesten Technologiegeneration MX2A begonnen, die sich u.a. durch eine noch präzisere Kontaktbetätigung mit weniger als 1ms Prellzeit, einen besonders leichtgängigen Betrieb mit geringer Reibung und das Ausbleiben eines "Ping"-Geräuschs auszeichnet. Zudem wird der Kunststoffabfall bei den MX2A-Schaltern mit einer besonders umweltfreundlichen Verpackung um mehr als 90% reduziert und eine um 35% höhere Verpackungsdichte auf der Palette erreicht. Damit wird nicht nur die Lagerfläche deutlich reduziert, sondern auch die CO2-Emissionen beim Transport. ------------------------------- Weitere Information über die Cherry SE sind auf der Cherry Homepage unter https://ir.cherry.de/de/ verfügbar. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de Über MEDION MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.



04.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com