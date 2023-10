Der Industriekonzern hat eine Nachfolge für seinen langjährigen CEO Dirk Lambrecht gefunden. Volker Cwielong wird das Amt per Anfang April 2024 antreten.Altdorf - Der Industriekonzern Dätwyler hat eine Nachfolge für seinen langjährigen Geschäftsführer Dirk Lambrecht gefunden. Volker Cwielong wird das Amt per Anfang April 2024 antreten. Lambrecht seinerseits wird für den Verwaltungsrat aufgestellt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Volker Cwielong verfüge über breite unternehmerische Erfahrung, zuletzt als Bereichsleiter beim deutschen...

