KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf

Komax Gruppe stärkt ihre Marktposition in Frankreich, Marokko und Tunesien



05.10.2023 / 10:00 CET/CEST





Dierikon, 5. Oktober 2023 Medienmitteilung Die Integration der Schleuniger Gruppe in die Komax Gruppe schreitet seit dem Zusammenschluss Ende August 2022 planmässig voran. Zu dieser gehört beispielsweise die Optimierung des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks, um bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kundschaft eingehen zu können. Dazu hat die Komax Gruppe per 1. Oktober 2023 die Alcava SAS, den Vertriebspartner von Schleuniger in Frankreich, Marokko und Tunesien übernommen. Per 1. Oktober 2023 hat die Komax Gruppe die Alcava SAS mit den Firmen Lintech in Frankreich, Malintech in Marokko und Tulintech in Tunesien akquiriert. Alcava vertreibt seit über 15 Jahren die Produkte der Schleuniger Gruppe in den drei genannten Ländern. Durch die Akquisition kann die Komax Gruppe ihre Marktposition stärken - zum einem im Marktsegment Industrial in Frankreich und zum anderen in Nordafrika, einer unter anderem für den Automobilmarkt sehr wichtigen Region. «Die Firmen Lintech, Malintech und Tulintech ergänzen unsere bestehende Vertriebs- und Servicestruktur in Frankreich und Nordafrika optimal und ermöglichen uns, unsere Marktposition in diesen Wachstumsmärkten weiter zu festigen», erläutert Matijas Meyer, CEO Komax Group. «Ich freue mich, dass über 40 neue Mitarbeitende zur Komax Gruppe stossen werden, die über grosse Erfahrung im Verkauf und beim Erbringen von Serviceleistungen verfügen.» Medienmitteilung (PDF) Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. Komax Stories

Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: https://www.komaxgroup.com/de/stories Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com



Ende der Medienmitteilungen