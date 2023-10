Die Vienna Insurance Group (VIG) und die Wiener Städtische Versicherung haben für den Ringturm die EU-Taxonomie-Verifikation der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) erhalten. Das 73 Meter hohe und 1955 eröffnete Bürohochhaus am Donaukanal erfüllt mit der ÖGNI-Verifikation nachweislich die Anforderungen der 2021 in Kraft getretenen EU-Taxonomie-Verordnung im Hinblick auf den wesentlichen Beitrag im Umweltziel Klimaschutz. Die Verleihung der Verifikation erfolgte anlässlich der Immobilienmesse EXPO Real in München, wie die VIG mitteilt. "Diese Zertifizierung für den Ringturm ist bemerkenswert. Sie zeigt, dass auch Nachkriegsbürohäuser aus den 1950er Jahren taxonomiekonform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...