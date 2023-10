Die Erholung der US-Börsen ist an den europäischen Börsen am Donnerstag nicht angekommen. Stabilisierungsansätze im frühen Handel verpufften angesichts sinkender US-Futures.Paris / London - Die Erholung der US-Börsen ist an den europäischen Börsen am Donnerstag nicht angekommen. Stabilisierungsansätze im frühen Handel verpufften angesichts sinkender US-Futures. Der EuroStoxx 50 tendierte am Mittag nahezu unverändert bei 4098,55 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,18 Prozent auf 6984,29 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 7422,56...

