Digitale Plattform befähigt globale Betreiber, IdD-fähige Häfen mit einer Kombination aus IT/OT-Diensten zu verfolgen, zu authentifizieren und zu verwalten zentral für die Erweiterung der Wertschöpfungskette bei Wasserstoff/Ammoniak und LNG

Intertrust, der weltweit führende Anbieter von Sicherheits- und Interoperabilitätstechnologien für dezentrale IT/OT-Dienste, gab heute eine neue Partnerschaft mit NxtPort International, einem Joint Venture zwischen einem globalen Lagerbetreiber, Vopak, und dem Betreiber der digitalen Plattform des Hafens von Antwerpen, NxtPort, bekannt, die zu dem Zweck geschlossen wird, eine sichere Plattform für gesteigerte Transparenz und Automatisierung für IdD-fähige Häfen bereitzustellen. Die Partnerschaft wird globale Hafenbetreiber in die Lage versetzen, digitale Datendienste für mehrere Parteien und IdD-Geräte verschiedener Hersteller, wie Sensoren und Kameras, auf sichere Weise in ihre Hafeninfrastruktur zu integrieren. Die Plattform ermöglicht es Häfen rund um den Globus, datengesteuerte, auf zuverlässigen Daten basierende Operationen zu etablieren eine zentrale Funktion im heutigen schnellgetakteten Verschiffungssystem für wichtige Kraftstoffe von LNG bis Wasserstoff und Ammoniak.

"Das globale Verschiffungssystem spielt für die Weltwirtschaft eine entscheidende Rolle, es ist der Inbegriff von Interoperabilität", sagte der CEO von Intertrust, Talal G. Shamoon. "Wenn Häfen auf digital umstellen, werden die Daten-Interoperabilität und sichere IdD-Geräte-Operationen auftragsentscheidend. Wir freuen uns darauf, mit NxtPort International zusammenzuarbeiten, um offene und sichere datengetriebene Operationen sicherzustellen."

Die Plattform von NxtPort International wird es Hafenbetreibern erlauben, vertrauliche und öffentliche Daten in einem einzigen intelligenten System zusammenzufassen und zu sichern, um eine schnellere und reibungslosere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und Befehlsinformationen an Sensoren und Geräte im Hafen zu übertragen. Durch die Nutzung der Plattformtechnologie von Intertrust können Hafenbetreiber aus einer breiten Palette von Geräten wählen und KI von Drittanbietern dazu befähigen, sicher und zuverlässig auf einem digitalen Zwilling jedes beliebigen Hafens zu agieren. Dies ermöglicht allen an der Wertschöpfungskette Beteiligten, von Reedereien über Hafenbetreibern bis hin zu Energieunternehmen, minutengenaue und zuverlässige Abläufe.

"KI und IdD-Geräte sind ein Glücksfall für Hafenbetreiber, doch eigene Formate, Datenrichtlinien und Vertraulichkeitbestimmungen machen die Verknüpfung dieser Technologien zu einem Albtraum", sagte Geert DeWilde, CEO von NxtPort International. "Intertrust verschafft uns die Möglichkeit, all diese Elemente auf einer einzigen Plattform in Harmonie zu bringen, während unsere Kunden durch diese für beliebige Aufträge das beste Gerät und KI wählen können."

Über Intertrust

Intertrust, ein Pionier und Innovator auf dem Gebiet des Trusted Distributed Computing, erstellt Lösungen zum konsequenten Schutz von IdD-Diensten und Datenbeständen -- bei der Übertragung, während der Nutzung und im Ruhezustand. Der Hauptsitz ist in der Bay Area, Entwicklungszentren befinden sich in Indien und Estland. Intertrust entwickelt und lizenziert seine Technologien für IdD, KI und Web3. Die firmeneigene Technologie für die digitale Rechteverwaltung (DRM) hat die Unterhaltungsbranche revolutioniert und den Weg für die heutigen Musikstreaming-Dienste und Web3-Handelsplätze gelegt. Die Lösung für die digitale Energieverwaltung (DEM) nutzt die gleichen sicheren IdD- und Dateninteroperabilitäts-Technologien, die Energieunternehmen bei der Entkarbonisierung, der Modernisierung der Netze und der Ablaufautomatisierung unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf intertrust.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X oder Facebook.

Über NxtPort International:

2021 würde NxtPort International durch seine Gründungsunternehmen NxtPort Belgium und Vopak Ventures in Antwerpen eingeführt. Die Plattform NxtPort International ist eine API-first-Datenaustauschlösung, die für die Bedürfnisse sowohl von privaten als auch von öffentlichen Akteuren in der Lieferkette konzipiert wurde. Ihre erwiesene Zuverlässigkeit und Sicherheit zeigt sich anhand ihrer erfolgreichen Implementierung im Hafen von Antwerpen-Brügge. Ergänzt durch ihren integrierten Handelsplatz bietet die Plattform eine schnelle und sichere Einarbeitung der Branchenpartner und Anbieter von Lösungen mit der Möglichkeit der Standardisierung von Daten, die die Gleichförmigkeit und Konsistenz über alle Lieferkettenprozesse hinweg sicherstellt. Sie ist in vier Erdteilen präsent (Europa, Asien, Amerika und Ozeanien), in verschiedenen Logistik-Hotspots verfügbar und verknüpft alle Akteure in diesem Umfeld. NxtPort ermöglicht die Konnektivität durch vertrauenswürdige Datenfreigabe, digitale Tresore und Branchenkenntnisse, die durch fortschrittliche Digitalisierung und Zusammenarbeit in Häfen die Wertschöpfung vorantreiben.

