DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Neuausrichtung des Verwaltungsrats

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/05.10.2023/19:00) - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Rücktritt von Reto Garzetti und von Kurt Hardt * Klaus Schmitz wird geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats * Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati bleiben Mitglieder des Verwaltungsrats

Reto Garzetti, exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, und Kurt Hardt, Mitglied des Verwaltungsrats, haben sich entschieden, per 31. Oktober 2023 aus dem Verwaltungsrat der Peach Property Group AG auszuscheiden. Klaus Schmitz, bisher Mitglied des Verwaltungsrats, wird für die verbleibende Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung zum exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Klaus Schmitz ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und fungiert als Aktionärsvertreter der Peak Investment S.à.r.l.. Die bisherigen unabhängigen Verwaltungsräte Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati bleiben im Amt.

Nach einer anhaltend starken Wachstumsphase sieht sich die Peach Property Group mit einem veränderten Markt- und Finanzierungsumfeld konfrontiert, das der aktuellen Entwicklung des gesamten deutschen Immobilienmarktes entspricht. Der Grund für den Rücktritt von Reto Garzetti und Kurt Hardt sind unterschiedliche Ansätze betreffend der Umsetzung der Unternehmensstrategie.

Die Peach Property Group dankt dem exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats Reto Garzetti für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Aufbauarbeit, mit der die Peach Group ihre Marktposition als Anbieterin von bezahlbaren Mietwohnungen in deutschen Ballungsräumen deutlich gestärkt hat, und Kurt Hardt, Mitglied des Verwaltungsrats des Ankeraktionärs Kreissparkasse Biberach, für seine kompetente Unterstützung, insbesondere bei der Sicherstellung der Finanzierung.

Reto Garzetti:

"Wir haben in den vergangenen Jahren ein bedeutendes, qualitativ hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut und eine solide Basis für eine nachhaltige Wertschöpfung geschaffen. Ich danke allen unseren Mitarbeitenden und dem Verwaltungsrat, die mit grossem Engagement zu diesem Erfolg beigetragen haben. Die Peach Property Group ist sehr gut aufgestellt, um in der gegenwärtig schwierigen Wirtschaftslage erfolgreich zu sein."

Klaus Schmitz:

"Die Peach Property Group ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, von 8 442 Einheiten im Jahr 2018 auf jetzt über 27 500 Einheiten. In dieser Phase des Marktzyklus liegt ein Hauptaugenmerk für Immobilieneigentümer auf der Steigerung der Effizienz ihrer Portfolios, dem Wachstum des Umsatzes und dem Umgang mit dem veränderten Finanzierungsumfeld. Mit Hilfe der engagierten Mitarbeiter von Peach ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein."

Kontakt:

Medien, Investoren und Analysten

Thorsten Arsan, Chief Financial Officer +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst derzeit Reto Garzetti (Exekutiver Verwaltungsratspräsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz und ab dem 1. November 2023 Klaus Schmitz (Exekutiver Verwaltungsratspräsident), Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Thorsten Arsan Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)