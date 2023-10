Canada Nickel berichtete über die erfolgreiche Fertigstellung der Kohlenstoffspeicher-Pilotanlage und bestätigte den Wert der Kohlenstoffspeicherkapazität, Revival Gold berichtete über die Explorationskampagne 2023 auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho, USA. Im Rahmen des diesjährigen Bohrprogramms wurden 15 Löcher mit einer Gesamtlänge von 3.100 Metern gebohrt, Caledonia Mining zahlt erneut eine vierteljährliche Dividende von 0,14 US$ und wir geben einen Kommentar zum Übernahmeangebot von Alpha Lithium ab. Unternehmen im Überblick: Alpha Lithium Corp. ? https://alphalithium.com ISIN: CA02075X1033 , WKN: A3CUW1 , FRA: 765.F , TSXV: ALLI.V Weitere Videos von Alpha Lithium Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/alpha-lithium-corp/ Caledonia Mining Corporation PLC ? http://www.caledoniamining.com ISIN: JE00BF0XVB15 , WKN: A2DY13 , FRA: 9CD1.F , TSX: CAL.TO , Valor: 36923136 Weitere Videos von Caledonia Mining Corporation PLC ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/caledonia-mining-corporation-plc/ Canada Nickel Company Inc. ? https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Revival Gold Inc. ? https://revival-gold.com/ ISIN: CA76151P1018 , WKN: A2H7F3 , FRA: 76V.F , TSXV: RVG.V Weitere Videos von Revival Gold Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/revival-gold-inc/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Lithium Nickel Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV