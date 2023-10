Das Green Glove Design- und Installationsserviceprogramm bietet C&I-Solarinstallateuren auf der ganzen Welt Sicherheit durch schnelles Abschalten und Mehrwert durch hochwertige Produkte.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, kündigte heute die Einführung des Green Glove Serviceprogramms an, das Installateuren von gewerblichen und industriellen (C&I) Systemen eine erstklassige Support-Erfahrung bietet. Das Green Glove Programm verbessert die Erfahrung der Installateure und fördert die Qualität in der gesamten Solar-Wertschöpfungskette mit einem Prozess, der eine Reihe von formalisierten Unterstützungsmaßnahmen für Tigo C&I Installateure vor, während und nach der Installation beinhaltet.

Nach der Online-Registrierung arbeiten die Green Glove Support-Mitarbeiter mit dem Installateur zusammen, um den Umfang des Auftrags festzulegen, der die Planung von Serviceleistungen, die Voraussetzungen für technische Schulungen und mögliche Besuche vor Ort umfassen kann. Tigo-Kunden können eine kostenlose Designprüfung vor der Installation, einen Bereitschaftsdienst von regionalen Tigo-Standorten während der Installation und eine Überprüfung und Nachbesprechung nach der Installation erwarten, um offene Fragen zu beantworten und Feedback zur Installation einzuholen. Gewerbliche und industrielle Solaranlagen von Tigo, die vor März 2024 in Betrieb genommen werden, sind für das Green Glove Programm zugelassen. Systeme, die auf Nicht-Tigo-MLPE-Geräten basieren, können auch für einen kostenpflichtigen Service im Rahmen des Green Glove Programms in Frage kommen. Mit dieser Erweiterung des Tigo Green Glove Programms setzt das Unternehmen seine Mission fort, qualitativ hochwertige Solarenergie zu liefern und die Sicherheit beim Abschalten zu erhöhen, indem es die für Solarinstallateure verfügbaren Ressourcen verbessert.

"Zwar gleicht kein kommerzielles Solarsystem dem anderen, aber einige bewährte Praktiken für die Planung und Installation sind nahezu universell. Mit dem Green Glove Programm geben wir unsere Erfahrung im Bereich der Technik und der Installation an unsere Kunden weiter", sagte James JD Dillon, CMO bei Tigo Energy. "Die Philosophie hinter diesem Programm ist es, das Bindegewebe innerhalb der Solar-Wertschöpfungskette zu stärken, indem wir die Stärke von Tigo bei der Entwicklung von Solar-Hardware mit der Stärke unserer Installationspartner bei der Installation von Solaranlagen verbinden. Wir sind zwar getrennte Unternehmen, aber unsere Endkunden sollten sich darauf verlassen können, dass die verschiedenen Einheiten, die alles zusammenbringen, zusammenarbeiten und sie gemeinsam bedienen."

Zur Unterstützung des Green Glove-Programms werden über die Tigo Academy-Plattform Schulungen und Weiterbildungen angeboten, die darauf abzielen, die Fähigkeiten kommerzieller Solarinstallateure aufzubauen und zu stärken. Die Plattform bietet einen Ausbildungsplan für Installateure, der hochwertige Solar- und Speicherprodukte mit bewährten Verfahren während der Planungs- und Installationsphase verbindet. Erfolgreich abgeschlossene Lernmodule der Tigo Academy können als Fortbildungspunkte (CEC) des North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP®) angerechnet werden.

Gewerbliche und industrielle Solarinstallateure können mehr über das Green Glove Serviceprogramm auf der Green Glove Website erfahren.

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

