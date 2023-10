Das auf den Vertrieb von medizinischem Cannabis spezialisierte Berliner Unternehmen Cantourage erlebt vielversprechendes Wachstum im gleichnamigen boomenden Markt. Der weltweite Markt für den medizinischen Einsatz der Pflanze soll bereits seit 2021 rund 12,92 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer durchschnittlichen CAGR von 13,16 % auf 23,97 Mrd. USD ansteigen. Cantourage baut sein starkes internationales Vertriebsnetzwerk mit seiner innovativen Fast Track Access Plattform weiter aus. Das Unternehmen hat sogar die Chance, bei den Europäischen Small und Midcap Awards 2023 im November in der Kategorie "innovativste Geschäftsstrategie" zu gewinnen. Denn im Gegensatz zu anderen medizinischen Cannabis-Herstellern bauen sie nicht selbst an. So wie Uber keine Autos hat, AirBnB keine Hotels, setzt Cantourage auf starke Vertriebspower in Healthcare. Healthcare ist auch für Amazon wieder attraktiv. Durch den M&A mit einer Online-Apotheke und einem florierenden Arzt-Netzwerk investieren die US-Amerikaner nun in generative KI, fernab von ChatGPT. Der historische Dividendenkönig British American Tobacco sieht sich derweil mit Rückgang und Verboten konfrontiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...