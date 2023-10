Der DAX fiel am Mittwoch zeitweise schon unter die Marke bei 15.000 Punkten und auch wenn jene letztlich zurückerobert werden konnte, so herrscht noch immer große Verunsicherung an den Märkten. Zinssorgen sind schon länger ein Thema, zu denen sich nun auch noch das Chaos in der US-Politik gesellt. Dem gegenüber steht nicht viel mehr als die blanke Hoffnung auf Besserung.Bei der Deutschen Bank (DE0005140008) macht sich der Analyst Jim Reid schon Gedanken über Unfälle "irgendwo im Finanzsystem". Das Risiko dafür sei aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...