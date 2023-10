EZB-Rat Villeroy sieht keinen Grund für neue ZinserhöhungenEU und USA schmieden Stahl-Deal bevor Trump-Zölle wiederkommen ItaliensBanken werden Meloni-Steuer wohl zu vermeiden suchenSchweizer Arbeitslosenquote Sept. saisonbereinigt 2,1%Tesla senkt US-Preise angesichts Absatzenttäuschung erneut GM - General Motors bringt aktuell in Europa ein vollelektrisches Modell seiner Marke Cadillac auf den Markt, sechs Jahre nachdem der US-Automobilhersteller seine Volumenmarken in der Region aufgrund von Margenproblemen verkauft hat. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Markteinführung schrittweise erfolgen, beginnend mit den Verkäufen in der Schweiz ab dem heutigen Freitag, danach in Schweden und Frankreich. In den nächsten zwei Jahren will GM eine Handvoll Märkte in Europa bedienen ....

