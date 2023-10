Der Uhrenkonzern Swatch hat für 90 Millionen Franken eine prestigeträchtige Immobilie in London gekauft.Biel - Der Uhrenkonzern Swatch hat für 90 Millionen Franken eine prestigeträchtige Immobilie in London gekauft. Das «Haus Harry Winston» an der New Bond Street 171 beherbergt seit 2006 den Flagship-Salon der gleichnamigen Swatch-Luxusmarke. Damit habe man eine Immobilie an einer der luxuriösesten Strassen Londons erworben, teilte die Swatch Group am Freitag in einem Communiqué mit.

