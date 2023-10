Nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr setzt PWO seine Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (vor Währungseffekten) um 3 Mio. Euro herauf. Demnach kalkuliert der Produzent von Spezialgehäusen, Trägerelementen oder auch Airbagkomponenten jetzt mit einem EBIT zwischen 26 und 29 Mio. Euro - nach einer Bandbreite von zuvor 23 bis 26 ... The post PWO: Prognose erneut heraufgesetzt appeared first on Boersengefluester.

