Die US-Börsen starten am Freitag sehr schwach in den Handel, nachdem offizielle Stellen einen höher als erwarten Stellenzuwachs im Land gemeldet haben. Der Dow Jones rutscht 30 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse um 0,6 Prozent ab und der technologielastige Nasdaq Composite um 1,1 Prozent. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA erreichte im September 336.000 und lag damit mehr als doppelt so hoch wie erwartet (+158.000). Anleger befürchten nun, dass die US-Notenbank ihre Zinsen ein weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...