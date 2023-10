Die Aktien von Puma sind am Donnerstagvormittag deutlich in die Knie gegangen. Das Papier fiel zeitweise unter 55 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Grund: Am Markt kursierten Gerüchte über eine mögliche Gewinnwarnung für das Gesamtjahr.Das Puma-Management hielt dagegen. Man liege in Richtung der gesteckten Jahresziele voll in der Spur. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mit. ...

