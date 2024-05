Siemens Energy war mit +12,80 Prozent am Mittwoch der Top-Performer im DAX, der Sportartikelhersteller Puma aus Herzogenaurach hat mit einem Plus von 10,86 Prozent den MDAX gerockt und Jenoptik hat +9,14 Prozent zugelegt. Warum wir das an dieser Stelle erwähnen? Alle drei Aktien sind laufende RuMaS-Empfehlungen. Erst am Dienstagabend hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Puma ISIN: DE0006969603 aufmerksam gemacht und den Abonnenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...