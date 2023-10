TOP-NEWS: Zwei Unternehmen, zwei TOP-News! Aber scheinbar bekommt es keiner mit!

Anzeige / Werbung

Bemerkenswerte Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen von Fury Gold Mines und Skeena Resources.

fast unbemerkt, da überschattet von fallenden Gold- und Silberpreisnotierungen liefen die jüngsten Unternehmensmeldungen von Furys Goldprojekt "Eau Claire' und Skeenas "KSP'-Grundstück über die Ticker.

"Eau Claire' - bahnbrechende Entdeckungen im "Hinge'-Zielgebiet sollten Investorenherzen höherschlagen lassen!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) neue "Infill'-Kernbohrungen aus Quebecs Goldprojekt "Eau Claire' enthüllen wieder hervorragende Ergebnisse im dem Zielgebiet "Hinge'. Die bisherigen Bohrungen haben das Potenzial dieses Zielgebiets bereits anschaulich verdeutlicht, die Lagerstätte "Eau Claire' in Richtung Westen zu erweitern.

Das "Hinge'-Ziel, ein scheinbar geologisches Juwel unmittelbar westlich der Lagerstätte "Eau Claire', hat die Goldsucher-Community schon seit längerem in seinen Bann gezogen. Die beiden neuesten Bohrlöcher, 23EC-065 und 23EC-068, sind die jüngste Episode in einer Saga, die die Bohrabstände im "Hinge'-Ziel auf 60 - 80 m verdichten sollen und damit Teil eines perfekt ausgefeilten Plans sind, den Goldschatz der Region zu heben. Die Ergebnisse dieser Bohrungen sind der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Die Gold- und Tellurmineralisierungen in diesen Bohrlöchern bestätigen die Stärke des mineralisierten Systems und geben starkes Vertrauen in die Kontinuität der modellierten subvertikalen "Hinge'-Aderung.

Nicht nur Gold, sondern auch das strategisch wichtige Element Tellurium, wurde in interessanten Mengen nachgewiesen. Tellurium hat wichtige Anwendungen in der Herstellung von rostfreiem Stahl, Batterien und Solarzellen und steht auf sogar der Liste der kritischen Mineralien.

Wir sind der Meinung, das ist… spitze! 7,43 g/t Gold und 11,27 g/t Tellur!

Die Ergebnisse der aktuellen Bohrungen sind vielversprechend. Jedes Bohrloch hat goldhaltige Quarz-Turmalin-Adern und Alteration durchschnitten, darunter Abschnitte über 3,5 m mit 5,73 g/t Gold und 11,27 g/t Tellur sowie 2,5 m mit 7,43 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 4,5 m mit 4,65 g/t Gold und 8,72 g/t Tellur. Diese Ergebnisse bestätigen erneut die hohe Bedeutung des "Hinge'-Ziels für die geplante Erweiterung der Lagerstätte "Eau Claire'.

Das noch andauernde Explorationsprogramm wird sich weiterhin auf die Verringerung der Bohrabstände konzentrieren, um die Kontinuität der identifizierten mineralisierten Aderkorridore zu bestätigen. Insgesamt wurden schon 19 diskrete Adern innerhalb der beiden 100 m breiten Mineralisierungskorridore modelliert, die in alle Richtungen offen sind.

Bryan Atkinson, der SVP für Exploration von Fury, zeigte sich sehr zufrieden und sagte:

"Die bemerkenswerte Kontinuität der goldhaltigen Adern im Ziel "Hinge' bestätigt unsere Erwartungen und motiviert unser Team, das aktuelle Bohrprogramm fortzusetzen. Wir sind auch gespannt auf die ersten Ergebnisse der Nachfolgebohrungen bei "Percival' und der Explorationsarbeiten entlang der Deformationszone "Cannard'."

https://www.youtube.com/watch?v=TMs4hIPKPTc

Fazit:

Einmal mehr sind die Ergebnisse der "Infill'-Kernbohrungen auf dem "Eau Claire'-Goldprojekt vom Zielgebiet "Hinge'äußerst vielversprechend und unterstreichen die starke Position von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) im Junior-Explorationssektor. Mit beträchtlichen Barmitteln und strategischen Beteiligungen ist Fury gut gerüstet, um sowohl auf der Entdeckungsebene als auch bei der Ressourcenerschließung erfolgreich zu sein. Die anhaltenden Bohrerfolge sollten die Zukunft dieses aufregenden Projekts noch weiter stärken.

Skeena Resources - die Goldrausch-Fortsetzung im "Goldenen Dreieck' - "KSP'-Grundstück enthüllt spektakuläre Schätze!

Auch im majestätischen "Goldenen Dreieck' von British Columbia, Kanada, knistert regelrecht die Luft vor Aufregung. Denn Skeena Resources (WKN: A3CRER) hat in seinem jüngsten Update die bisherigen hochgradigen Entdeckungen auf dem "KSP'-Grundstück weiter einzementiert!

Gold-Kupfer-Mineralisierung auf "KSP' bestätigt!

Die Feldarbeiten der laufenden Saison im Bereich "KSP' haben ein wahres Spektrum von Mineralisierungsarten ans Tageslicht gebracht, von tiefliegenden Au-Cu-Mineralisierungen im Porphyrstil bis hin zu peripheren Skarn- und Verdrängungsarten.

Das Sahnehäubchen auf diesem leckeren Kuchen sind hochgradige epithermale Adern, die entlang eines 17 km langen Abschnitts des vielversprechenden "Bronson'-Korridors verlaufen. Die Ziele "Tami', "Pins' und "Khyber Gap' auf dem "Bronson Corridor' versprechen wahrlich wahre Schätze in sich zu tragen.

Das nur 24 km von der legendären "Eskay Creek'-Mine entfernte "Tami'-Ziel lieferte mit:

14,20 g/t Au (Gold), 11,4 g/t Ag (Silber), 1,09 % Cu (Kupfer), 0,05 % Zn (Zink);

9,26 g/t Au, 6,9 g/t Ag, 0,71 % Cu, 0,02 % Zn

2,39 g/t Au, 5,9 g/t Ag, 0,72 % Cu, 0,13 % Zn

wieder absolut megastarke Ergebnisse!

Aber auch im Bereich der "Khyber'-Kluft und des "Pins'-Ziels wurden signifikante Ergebnisse gefunden, mit z.B. 6,52 g/t Au, 27,40 g/t Ag, 0,14 % Cu, 3,82 % Zn!

Der "Bronson Corridor' - eine weitere Power-Maschine im Gebiet!

Der "Bronson Corridor' erstreckt sich südöstlich über Skeenas frühere "Snip'-Mine und ist geprägt von Quarz-Serizit-Pyrit-Alterationszonen, edel- und unedelmetallreichen Adern und Stockworks. Dieser Korridor wird im Südwesten durch das regionale "Sky Fault'-System begrenzt, eine reaktivierte Serie von Verwerfungen, die wahrscheinlich die Au-Cu-Porphyrmineralisierung lokalisiert haben.

Skeena sieht "KSP' als ein unerschlossenes Juwel, das es in diesem Jahr systematisch zu erkunden gilt. Bis jetzt wurden hier nur 12.514 m an weit verstreuten historischen Bohrungen durchgeführt, und das Potenzial dieses Gebiets ist immens. Mit den ermutigenden Ergebnissen und der Identifizierung der drei spannenden Ziele - "Tami', "Khyber Gap' und "Pins' - steht Skeena vor aufregenden Entdeckungen und einer vielversprechenden Zukunft.

Paul Geddes, Senior Vice President of Exploration & Resource Development sagte:

"Trotz der hohen Prospektivität von "KSP' ist der Mangel an historischen Explorationsarbeiten erstaunlich. Indem wir die umfangreichen Kenntnisse unseres Teams in diesem Gebiet nutzen, planen wir die Durchführung ungeteilter und pragmatischer Explorationsprogramme, während das Unternehmen weiterhin unser regionales Landpaket von über 100.000 Hektar erkundet."

https://www.youtube.com/watch?v=hhbOrIOTp1A

Fazit:

Die Fortsetzung des Goldrausches im "Goldenen Dreieck' scheint sich fortzuschreiben. Dabei hat Skeena Resources (WKN: A3CRER) die Tore zur Schatzkammer bereits geöffnet und lädt uns ein, an diesem aufregenden Goldsuch-Abenteuer teilzunehmen. Das massig vorhandene Gold wartet quasi auf seinen Entdecker, während gerade das nächste Kapitel dieses magischen Ortes geschrieben wird. Bleiben wir also am Ball, denn der Goldrausch bei Skeena beginnt gerade erst richtig.

