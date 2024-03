Fury Gold Mines erhielt soeben eine weitere Kaufempfehlung von H.C. Wainwright mit einem Kursziel von 1,50 $ für die Aktie. Fury Gold Mines verkaufte 5,45 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver an eine Gruppe von institutionellen Investoren zu einem Preis von 0,735 C$ pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von etwa 4 Millionen C$. Collective Mining treibt wei Projekte, Guayabales und San Antonio, voran, die Porphyr- und polymetallische Aderziele enthalten. Die Projekte weisen ein großes Potenzial auf und haben bereits sehr gute Bohrerfolge erzielt, weshalb wir positiv für das Unternehmen sind. Unternehmen im Überblick: Collective Mining ? https://www.collectivemining.com ISIN: CA19425C1005 , WKN: A3C88F , FRA: GG1.F , TSXV: CNL.V Weitere Videos von Collective Mining ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/collective-mining/ Fury Gold Mines Ltd. ? https://furygoldmines.com/ ISIN: CA36117T1003 , WKN: A2QFEP , FRA: AUN1.F , TSX: FURY.TO , ASX: AUN1 , Valor: 57505885 Weitere Videos von Fury Gold Mines Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/fury-gold-mines-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Silber Silver Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV