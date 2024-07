Crazy week ahead...: Wochenrückblick KW 28-2024: Neue Rekordhochs an der Wall Street und sinkende Inflation!

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche erreichte die Wall Street erneut eine Reihe von Rekordhochs. Die neuesten Daten bestätigen, dass die US-Inflation nachlässt, was im September zu einer ersten Zinssenkung führen könnte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während der DAX um rund +1,5 % zulegen konnte, legte der Dow Jones rund 1,6 % zu und die Nasdaq100 verlor rund -0,3 %. Gut möglich, dass Märkte im Einklang mit den Unternehmensgewinnen nun stärker schwanken, und die Volatilität in den Sommermonaten ansteigen wird, wie die jüngsten Gewinnmitnahmen bei US-Technologieaktien zum Ende der Woche gezeigt haben. Es scheint vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neugewichtung der Portfolios zu sein, hin zu Rohstoffen.

Quelle: WallstreetOnline.de

Die neuesten US-Inflationszahlen, die im Juni unter den Erwartungen lagen, kamen nicht überraschend. Die natürlichste Reaktion war ein Rückgang der Anleiherenditen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe erreichte während der Sitzung 4,16 % und sollte in den kommenden Wochen weiter in Richtung 4,06 und 4,00 % fallen. Die Überraschung kam von den Aktienindizes: Technologiewerte, insbesondere solche, die mit KI und Halbleitern verbunden sind, verzeichneten Rückgänge, während kleine und mittelgroße Unternehmen stärker zulegten. Investoren schätzen die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im September auf über 90 %. Zwei weitere könnten bis Ende des Jahres folgen. Davon sollte auch Gold profitieren.

Rohstoffe mit gemischtem Bild!

Ebenfalls ein gemischtes Bild zeigte sich bei den Metallen, zwischen Industriemetallen, die in dieser Woche nachgaben und Edelmetallen, die von der Form des Goldes angetrieben wurden.

Quelle: MinerDeck auf X

Bei den Basismetallen fiel Kupfer in London auf unter 9.800,- USD im Kassapreis, belastet durch steigende LME-Lagerbestände. Gold hingegen feierte den Rückgang der US-Inflation, der die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung in naher Zukunft verstärkt. Entsprechend stieg das Edelmetall auf über 2.400,- USD pro Unze.

Ausblick: Die Ergebnis-Saison nimmt Fahrt auf!

Die Ergebnis-Saison nimmt in der kommenden Woche an Fahrt auf. Am Montag stehen die Gewinnveröffentlichungen von Goldman Sachs, BlackRock und Nordea Bank an. Am Dienstag folgen unter anderem UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley und Rio Tinto. Am Mittwoch berichten ASML, Johnson & Johnson und BHP Group, gefolgt von TSMC, Netflix und Novartis am Donnerstag. Am Freitag schließen Reliance Industries, American Express und Schlumberger die Woche ab.

Auch auf der Datenfront wird es spannend: Am Montag werden das chinesische BIP und die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, am Dienstag der deutsche ZEW-Index für Juli, die europäische Handelsbilanz und die US-Einzelhandelsumsätze. Am Mittwoch stehen die US-Industrieproduktionszahlen für Juni und die europäische Inflation im Fokus. Der Donnerstag bringt den EZB-Leitzinsentscheid, dem am Freitag die deutschen Erzeugerpreise für Juni folgen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen

Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com,

MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/.

